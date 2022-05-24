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Василевский помог «Тампе» выйти в полуфинал Кубка Стэнли и прослыл монстром

Вратарь Василевский отразил 49 бросков, выведя «Тампу» в полуфинал Кубка Стэнли

Фото: Kim Klement / USA TODAY Sports / Reuters

Российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оформил шатаут, отразив 49 бросков в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерс». Статистика доступна на сайте лиги.

Теперь на счету голкипера шесть «сухих» матчей в победных встречах серии. Это рекорд среди вратарей НХЛ — по пять «сухих» матчей у Клинта Бенедикта и Криса Осгуда. Пользователи Twitter восхитились игрой Василевского в плей-офф. Они назвали его монстром, инопланетянином и реинкарнацией Иисуса Христа.

Встреча завершилась победой «Тампы» — 2:0. Команда выиграла серию со счетом 4-0 и стала первым полуфиналистом Кубка Стэнли сезона-2021/2022.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа». В составе команды, помимо Василевского, выступают нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев.

Анастасия Борисова
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