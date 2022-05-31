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Американская «Косатка» станет подводным минным заградителем

The Drive: подводный беспилотник «Косатка» ВМС США станет минным заградителем

Кадр: Boeing / YouTube

Беспилотный подводный плавательный аппарат Orca («Косатка»), создаваемый в рамках программы Extra Large Unmanned Undersea Vehicle (XLUUV) в интересах Военно-морских сил (ВМС) США, станет подводным минным заградителем. Об этом сообщает The Drive.

Издание пишет, что первые испытания аппарата Orca, который будет переносить подводные мины, начнутся этим летом. Согласно публикации, модуль с минным оборудованием находится между кормовой и носовой частью беспилотника, позволяя размещать до восьми тонн полезной нагрузки.

Отмечается, что американские военные надеются, что в перспективе Orca сможет практически бесшумно устанавливать минные заграждения в труднодоступных районах Мирового океана, блокируя вражеские порты и препятствуя судоходству и морской торговле неприятелей.

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В октябре 2020 года журнал Popular Mechanics заявил, что новая мина Hammerhead ВМС США станет «убийцей» вражеских подлодок, в том числе создаваемого в России ядерного подводного беспилотника «Посейдон». Возможным носителем изделия издание назвало беспилотники XLUUV, в частности Orca.

В феврале 2019 года журнал писал, что ВМС США заказали у компании Boeing постройку четырех беспилотников Orca.

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Иван Потапов
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