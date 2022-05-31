Президент РФ Путин поддержал кандидатуру Бречалова на предстоящих выборах главы Удмуртии

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Александра Бречалова на предстоящих выборах главы Удмуртии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Если вы поддержите — я хотел бы продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской республики», — обратился Бречалов к главе государства. Президент ответил, что желает ему успехов и всего хорошего.

Ранее Путин поддержал дальнейшую работу Артура Парфенчикова на посту главы Карелии. Он выразил надежду, что опыт Парфенчикова, который он приобрел в качестве главы региона, положительным образом скажется на результатах его итерации в качестве главы республики. «Всего доброго вам, успехов», — пожелал президент.

25 мая глава государства подписал указ о назначении на должность министра МЧС Александра Куренкова. До этого Совет Федерации поддержал кандидатуру генерал-майора Куренкова на эту должность. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент лично представит нового министра.