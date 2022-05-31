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Путин поддержал кандидатуру Бречалова на предстоящих выборах главы Удмуртии

Президент РФ Путин поддержал кандидатуру Бречалова на предстоящих выборах главы Удмуртии

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Александра Бречалова на предстоящих выборах главы Удмуртии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Если вы поддержите — я хотел бы продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской республики», — обратился Бречалов к главе государства. Президент ответил, что желает ему успехов и всего хорошего.

Ранее Путин поддержал дальнейшую работу Артура Парфенчикова на посту главы Карелии. Он выразил надежду, что опыт Парфенчикова, который он приобрел в качестве главы региона, положительным образом скажется на результатах его итерации в качестве главы республики. «Всего доброго вам, успехов», — пожелал президент.

25 мая глава государства подписал указ о назначении на должность министра МЧС Александра Куренкова. До этого Совет Федерации поддержал кандидатуру генерал-майора Куренкова на эту должность. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент лично представит нового министра.

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Сергей Истомин
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