Экономист высказался о пределе инфляции в развитых странах

Экономист Беляев оценил предел инфляции из-за передела на нефтяном рынке в 25 процентов

Перераспределение спроса и поставок на рынке энергоресурсов способствует росту инфляции в мире, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он также назвал возможный предел инфляция в развитых странах.

Ранее о том, что попытки Европейского Союза (ЕС) заменить импорт энергоресурсов из России поставками из других стран оказывают негативное влияние на состояние мирового рынка и способствуют росту инфляции, заявила сингапурский аналитик Вандана Хари.

Как нефтяной рынок влияет на инфляцию

«Инфляция — это любой рост розничных цен. Если на нефтяном рынке происходит какая-то турбулентность, — европейские дефициты, перераспределение спроса и поставок, плюс дорожает транспортная составляющая, значит происходит удорожание нефти и энергоносителей, которое, как базовый продукт, переносится на цены всех остальных товаров. Цены растут, а раз растут — это и называется инфляцией», — объяснил аналитик.

Кроме того, стоит учитывать, что в экономике всегда есть несколько факторов, оказывающих влияние на те или иные процессы, отметил он. Так, по словам Беляева, цены рассчитываются не только исходя из затрат на производство и доставку. Влияет и прогнозная, и информационная, и спросная составляющие.

«Если начинают появляться какие-то прогнозы или ощущения того, что будет дефицит, значит закупки увеличиваются — цена растет. При видении того, что возрастут затраты на энергосоставляющую, допустим, надо свои хранилища заполнить — в любом случае повышаются побудительные мотивы к возрастанию», — уточнил экономист.

Пределы инфляции

Прежде всего, стоит понимать, что пределы инфляции от переноса роста стоимости нефти и ее доставки на конечные цены очерчена самим этим подорожанием. То есть если транспортные расходы нефти повысятся на 10 процентов, то повысится и инфляция, поделился Беляев.

Однако это внешний фактор, который воздействует на инфляцию стран, а есть следующая ступень – инфляция, порожденная сложностями работы экономического механизма внутри страны, обозначил аналитик. «Когда в страну попадает этот подорожавший энергоноситель, он вызывает там уже внутренние беспокойства и сбои в работе экономического механизма, а это тоже порождает инфляцию», — сказал Беляев.

Инфляция возникает тогда, когда в экономике возникают какие-то затруднения. Инфляция — это как температура у больного. Экономика больна — повышается температура, то есть инфляция Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Сейчас в экономически развитых странах имеются современные методы купирования инфляции, и такая инфляция, у которой нет потолка, как в России в 20-е годы или в Германии 30-х годов, там уже невозможна, считает экономист. «Если мы говорим об экономически развитых странах, там, конечно, какие-то пределы есть, скорее всего, 20-25 процентов может быть инфляция, вряд ли выше», — подчеркнул аналитик.

Повезло Антарктиде

Инфляция, растущая на фоне передела на нефтяном рынке, в той или иной степени касается практически всех стран мира, в первую очередь, развитых, заявил Беляев. И чем более развитой становится страна, тем больше она втягивается в международный оборот и тем более остро ощущает на себе это влияние.

«Напрямую эта ситуация не касается только тех стран, которые менее связаны с внешним рынком, это такие страны, которые фактически изолировались — Северная Корея, допустим, или фактически ведут натуральное хозяйство — африканских. У них там свои проблемы, но через вторую, третью итерацию и с их экпортными поставками будут сложности. Можно сказать, что за редким исключением, в той или иной степени это касается всех, кроме, разве что, Антарктиды», —подытожил экономист.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Европейского союза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. По его утверждению, эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти. При этом поступающая по трубопроводному транспорту в Европу нефть в шестой пакет санкций включена не будет.