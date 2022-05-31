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Принцы Гарри и Уильям помирились после долгой вражды

Daily Mirror: принцы Гарри и Уильям наладили отношения после долгой вражды

Фото: Reuters

Британские принцы Гарри и Уильям помирились после долгой вражды, сообщает Daily Mirror со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.

По сведениям издания, первым шаг к примирению сделал Уильям в преддверии празднования 70-летия правления их бабушки, королевы Елизаветы II. Братья стали переписываться в WhatsApp и вместе с детьми общаются по видеосвязи в FaceTime. Их супруги Кейт Миддлтон и Меган Маркл пока воздерживаются от семейных звонков и переписки, чтобы дать время своим мужьям наладить отношения.

По словам инсайдера, Уильям был разочарован решением Гарри и Меган покинуть королевскую семью, но сейчас настроен на перемирие. «Уильям видит, что Меган — хорошая мать и верная жена, и искренне рад за своего брата, — утверждает он. — Похоже, что они уладили разногласия и вернулись к своим старым приятельским отношениям».

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В начале июня принц Гарри и Меган Маркл прилетят в Великобританию с детьми Арчи и Лилибет на празднование платинового юбилея правления Елизаветы II. Во время их визита королева впервые встретится со своей правнучкой, родившейся год назад.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл пообещали Елизавете II обойтись «без драмы» во время визита по случаю празднования ее юбилея. Отмечается, что герцог и герцогиня Сассекские намерены вести себя сдержано во время праздника.

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Рузанна Акмалтдинова
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