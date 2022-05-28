Принц Гарри и Меган Маркл обещали Елизавете II обойтись «без драмы» на ее юбилее

Daily Mail заявила, что принц Гарри и Меган Маркл впервые посетят Британию с детьми

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл пообещали королеве Великобритании Елизавете II обойтись «без драмы» во время визита по случаю празднования ее юбилея. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что герцог и герцогиня Сассекские намерены вести себя сдержано во время праздника. По данным издания, пара также примет участие в официальных мероприятиях. В частности, они примут участие в службе благодарения в соборе Святого Павла 3 июня.

Это первая поездка принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию с детьми — трехлетним сыном Арчи и дочерью Лилибет, которой скоро исполнится один год. Как отмечает издание, организаторы праздника беспокоятся, что возвращение герцога и герцогини Сассекских затмит особенные выходные Ее Величества.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года. Платиновый юбилей королевы будет отмечаться в июне 2022 года. Елизавета II станет первым монархом в истории страны, царствовавшим целых 70 лет.