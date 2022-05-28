Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Принц Гарри и Меган Маркл обещали Елизавете II обойтись «без драмы» на ее юбилее

Daily Mail заявила, что принц Гарри и Меган Маркл впервые посетят Британию с детьми

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл пообещали королеве Великобритании Елизавете II обойтись «без драмы» во время визита по случаю празднования ее юбилея. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что герцог и герцогиня Сассекские намерены вести себя сдержано во время праздника. По данным издания, пара также примет участие в официальных мероприятиях. В частности, они примут участие в службе благодарения в соборе Святого Павла 3 июня.

Это первая поездка принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию с детьми — трехлетним сыном Арчи и дочерью Лилибет, которой скоро исполнится один год. Как отмечает издание, организаторы праздника беспокоятся, что возвращение герцога и герцогини Сассекских затмит особенные выходные Ее Величества.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года. Платиновый юбилей королевы будет отмечаться в июне 2022 года. Елизавета II станет первым монархом в истории страны, царствовавшим целых 70 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Основные европейские страны уличили в пересмотре позиции по Украине
Украинские морпехи рассказали о потерях перед сдачей в плен на «Азовстали»
Российские десантники предотвратили вторжение ВСУ
Раскрыта достаточная для комфортной жизни в Индии сумма
Лукашенко заявил о непростой обстановке у границ Белоруссии
Диетолог дал рекомендации по летнему детскому рациону
Принц Гарри и Меган Маркл обещали Елизавете II обойтись «без драмы» на ее юбилее
В Германии предупредили о разрушительных последствиях санкций против Москвы
США создадут своего «Каспийского монстра»
Диетолог дал совет тревожным людям
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.