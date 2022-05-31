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ПСЖ обвинили в обходе финансового fair play ради удержания Мбаппе

Глава Ла Лиги Тебас обвинил ПСЖ в обходе финансового fair play ради Килиана Мбаппе
Хавьер Тебас

Хавьер Тебас. Фото: Oscar J. Barroso / Globallookpress.com

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас обвинил французский «Пари Сен-Жермен» в обходе ограничений финансового fair play ради удержания нападающего Килиана Мбаппе и подписания с ним нового контракта. Его слова приводит Goal.

Тебас заявил, что ПСЖ смогли предложить Мбаппе новый договор, несмотря на огромные траты и зарплатную ведомость, которая больше, чем у мадридского «Реала» или «Барселоны». «Эта сделка невозможна без жульничества со спонсорскими поступлениями или такими вложениями, превышающими допустимые пределы», — подчеркнул он.

Тебас заявил, что намерен подать жалобу на ПСЖ. «Текст уже составлен. И это не просто слова, это объективные экономические данные», — акцентировал функционер.

По данным ESPN, зарплата Мбаппе по новому контракту с ПСЖ составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов. Новый контракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. О подписании договора было объявлено 21 мая.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 160 миллионов евро.

Николай Костюков
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