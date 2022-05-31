В Роскомнадзоре прокомментировали слухи о замедлении YouTube в России

Роскомнадзор опроверг сообщения о замедлении трафика видеосервиса YouTube в России

Роскомнадзор опроверг новости о замедлении трафика видеохостинга YouTube на территории России. Соответствующий комментарий от пресс-службы регулятора имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube. Трафик данного сервиса в России не ограничивается», — отметили в регуляторе.

Слухи о том, что в России якобы начали замедлять YouTube, появились 31 мая. Об этом сообщило в Telegram издание 14News со ссылкой на источник в управлении ведомства по Якутии. Другие подробности не приводились.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев высказался о вероятности ограничения доступа к YouTube. Он назвал блокировку видеохостинга в России крайней мерой и добавил, что к этому моменту в стране должна существовать своя конкурентоспособная альтернатива.

До этого глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что если YouTube заблокируют в стране, то российские пользователи потеряют инструмент для распространения правдивой информации.