Оценен уровень снижения импорта в Россию

Forbes выяснил, что импорт в Россию в апреле упал как минимум на 50%

Российский импорт в апреле снизился как минимум на 50 процентов, пишет Forbes со ссылкой на экспертов. Среди основных причин снижения уровня закупок специалисты назвали санкции, нарушение логистики и падение спроса.

Институт международных финансов (IIF) проанализировал данные по 20 крупнейшим торговым партнерам России и опубликовал в своем аккаунте Twitter вывод, что импорт в апреле снизился на 50 процентов год к году, а экспорт вырос на 64 процента. «Цифра в 50 процентов звучит вполне реально», — подтвердил ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов. С такой оценкой согласилась и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Государство на данный момент не публикует официальную статистику по экспорту и импорту: последний раз Федеральная таможенная служба (ФТС) обнародовала данные в марте — за январь. Замглавы ведомства Руслан Давыдов заявил, что импорт упал до уровней 2020 года, но деталей не раскрыл. ЦБ ожидает, что ввоз зарубежных товаров в Россию снизится на 32,6-36,5 процента.

Одним из драйвером сокращения импорта стало введение санкций на ряд отраслей, включая машиностроение (например, запрет поставки запчастей), рассказал ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов. Пострадал и критический импорт — несколько сортов овощей, зерновых культур, добавки для производства детской и фармацевтической продукции, а также отдельные виды тканей, металлической продукции, сырье для стройматериалов. Проблемы с поставками усугубили снижение импорта — многие государства прекратили авиасообщение с Россией, в том числе грузовое, нарушены цепочки поставок морским и наземным путем.

Еще одна причина — сократившийся спрос, добавил Рубен Ениколопов. «Оплачивать финансовые операции онлайн для заказов из-за рубежа стало невозможно, оформить кредит на крупные покупки — тоже. Кроме того, часть крупных брендов перестали работать в России, что тоже повлияло на поставки», — заключил специалист.

В результате Россия столкнулась с рекордным товарным профицитом, то есть падением импорта из западных стран при сохранении уровня экспорта. В Институте международных финансов полагают, что по итогам года профицит достигнет 250 миллиардов долларов, что вдвое превысит показатель прошлого года в 120 миллиардов.