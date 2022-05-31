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Врач раскрыла методы восстановления микрофлоры кишечника

Валеолог Синицина посоветовала отказаться от алкоголя для сохранения здоровья кишечника

Фото: Pixabay

Врач-валеолог компании «Мейтан» Лидия Синицина раскрыла методы восстановления микрофлоры кишечника. В беседе с «Лентой.ру» она отметила, что 90 процентов людей имеют проблемы с работой ЖКТ.

Эксперт обратила внимание, что любые отклонения в работе кишечника моментально отражаются на остальных органах и системах организма. Симптомами нарушения микрофлоры кишечника врач-валеолог назвала метеоризм, вздутие живота, боль и чувство тяжести, запор, снижение аппетита, тошноту, рвоту, металлический привкус и сухость слизистой.

Синицина порекомендовала проверить кишечник, если человек постоянно находится в подавленном состоянии, раздражен, мучается от аллергии или имеет избыточный вес.

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«Восстановление микрофлоры начинается с уничтожения в кишечнике патогенных микроорганизмов. Для подавления вредоносной флоры используют антибиотики, кишечные антисептики, пробиотики», — уточнила врач.

Эксперт уверена, что кишечник может страдать даже у тех людей, кто питается правильно и соблюдает гигиену. «Мясо и молочные продукты часто содержат скрытые антибиотики, которые негативно влияют на кишечник и впоследствии ослабляют иммунитет», — обратила внимание Синицина.

Для профилактики нарушений микрофлоры ЖКТ эксперт рекомендовала принимать пробиотики и пребиотики. «Пребиотики — препараты, способствующие росту собственной микрофлоры. Пробиотики — живые микроорганизмы, обладающие антагонистической активностью в отношении патогенной и условно патогенной микрофлоры», — сказала она.

Чтобы кишечник работал как часы, Синицина советует отказаться от вредной еды и исключить из рациона алкоголь. «Питайтесь полезными для кишечника продуктами: овощами, фруктами, крупами, кисломолочными продуктами», — резюмировала врач.

Ранее диетолог рассказала, кому нежелательно есть мороженое. Оно содержит жир и сахар. По этой причине людям с серьезными метаболическими нарушениями, связанными с углеводным обменом, избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом, мороженое может быть противопоказано.

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Вера Владзиевская
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