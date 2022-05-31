Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Власти оценили состояние бизнеса в России

Аппарат Бориса Титова сообщил, что санкциями оказались затронуты более 86% компаний

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Работа более 86 процентов российских компаний оказалась затронута введенными санкциями. Такую оценку дал аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова в результатах «Мониторинга текущего состояния бизнеса». Документ цитирует «Интерфакс».

«86,8 процента опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций, 77,4 процента, по их словам, к санкциям адаптировались или надеются это сделать, а вот 11,7 процента этого сделать не сумели и останавливают бизнес — полностью или частично», — сообщили специалисты. Аппарат Титова опросил руководителей и владельцев 6 тысяч компаний из 85 регионов страны.

Большинство опрошенных властями респондентов (67,1 процента) ощущают последствия экономического спада. 29,4 процента отчитались о снижении выручки, добавив, что пока контролируют ситуацию. Четверть (24,9 процента) предпринимателей охарактеризовали свое состояние как серьезный спад, а 7,1 процента назвали его кризисным. Еще 5,7 процента закрыли свой бизнес или начали этот процесс. О стабильном росте своего бизнеса сообщили только 10,4 процента респондентов.

Больше всего жалуются на спад спроса (62,2 процента ответов), далее следуют дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок и сложности доставки по импорту. Подавляющая часть бизнесменов при этом называют действия правительства недостаточными в условиях санкционного давления, и около 35 процентов характеризуют их как «спокойные и эффективные».

Материалы по теме:
Шестой пакет санкций ЕС включит в себя отказ от нефти из России за полгода
Шестой пакет санкций ЕС включит в себя отказ от нефти из России за полгода
4 мая 2022
На санкционных дрожжах. Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
На санкционных дрожжах.Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
21 мая 2022

При этом более половины предпринимателей заявили, что сейчас «необходимо отказаться от косметических изменений и кардинально менять правила игры — нужна новая экономическая модель, где будет удобно, выгодно и безопасно работать». С этим выводом согласился и сам Титов. «Преодолеть проблемы можно только путем кардинальных реформ, изменением самой модели развития», — резюмировал он.

Ранее Bloomberg подсчитал потери России от возможного нефтяного эмбарго ЕС. По данным издания, страна недополучит порядка 22 миллиардов долларов нефтяных доходов. Из них 12 миллиардов страна может потерять из-за остановки поставок через северную ветку нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обстрелах приграничного российского региона со стороны Украины
«Макдоналдс» зарегистрировал в России три новых бренда
В Эстонии оценили сложность введения новых санкций против России
Британский футболист-чемпион сообщил о смертельном диагнозе
Абрамович решил оспорить санкции в европейском суде
Росгвардейцы сбили украинский беспилотник с подвешенной гранатой
Россиянам стало проще расплачиваться в Турции
Минобороны получило партию боевых разведывательных машин
Назван лучший продукт для работы мозга
Бумаги «Газпрома» перестали торговаться в Лондоне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.