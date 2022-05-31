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Российский летчик сравнил Су-35 и Су-27

Летчик ВКС России сообщил, что истребитель Су-35 приумножил преимущества Су-27

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В многофункциональном истребителе Су-35 собрали и приумножили все преимущества Су-27. Летчик Воздушно-космических сил (ВКС) России Александр сравнил самолеты в интервью телеканалу «Звезда».

Он летал на истребителе Су-27. После этого летчик пересел на Су-35. Отмечается, что Александр совершил пять командировок в Сирию.

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«Это глубокая модернизация его, очень успешная. Все достоинства Су-27 здесь приумножены. И если сравнивать по автомобильным меркам, то можно сказать, что это "Бентли" по сравнению с "Мерседесом"», — сообщил он.

В сюжете отметили, что Су-35 получил систему безопасности, которая при взлете сообщает летчику о вертолетах и самолетах противника, а также системах противовоздушной обороны, работающих в районе вылета.

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 совершил первый полет в 2008 году. Самолет является глубокой модернизацией Су-27. Машина получила усиленный планер, новую авионику и двигатели с управляемым вектором тяги.

В феврале в публикации Military Watch рассказали о преимуществах Су-35 перед американским истребителем пятого поколения F-22 Raptor. Российский самолет остается многоцелевым истребителем, который может нести высокоточное оружие.

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Даниил Иринин
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