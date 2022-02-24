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В США рассказали о преимуществах Су-35 перед F-22

Military Watch: российский истребитель Су-35 имеет преимущества перед американским F-22

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский истребитель Су-35 имеет преимущества перед американским самолетом F-22 Raptor, рассказывает Military Watch.

«Хотя Су-35 разрабатывался в первую очередь как истребитель завоевания превосходства в воздухе, он остается по-настоящему многоцелевым самолетом и, в отличие от своего американского конкурента F-22 Raptor или своего советского предшественника Су-27, способен развертывать широкий спектр высокоточного оружия», — говорится в публикации американского журнала.

Отмечается, что Су-35 имеет 12 точек подвески для бомб и ракет, позволяющих переносить оружие общей массой до восьми тонн. Вооружение истребителя состоит из ракет «воздух-воздух» Р-27, Р-77, Р-37М и Р-73, способных поражать цели на дистанции до 400 километров, а также неуправляемых ракет С-13 и С-25, предназначенных для нанесения ударов по наземным позициям.

В сентябре 2021 года американское издание 19FortyFive написало, что российский истребитель четвертого поколения Су-35 представляет опасность для США и их союзников из-за своей многофункциональности, однако американский самолет пятого поколения F-35 Lightning II все равно его превосходит, пользуясь большим спросом на мировом рынке.

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Иван Потапов
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