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Суд признал законным арест российской журналистки за фейк о Мариуполе

Суд признал законным арест журналистки портала RusNews Пономаренко за фейк о Мариуполе
Мария Пономаренко

Мария Пономаренко. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд признал законным арест российской журналистки портала RusNews Марии Пономаренко за фейк о Мариуполе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

«Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Октябрьского районного суда (...) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марии Пономаренко. (...) Постановление районного суда оставлено без изменений», — сообщили в пресс-службе.

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Также отмечается, что защита сотрудницы RusNews доказывала, что решение районного суда об аресте Пономаренко на два месяца является незаконным и необоснованным, и просила либо избрать любую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, либо освободить журналистку. Прокурор в свою очередь просил оставить без изменения постановление суда первой инстанции, а жалобу отклонить. Суд встал на сторону прокурора.

Об аресте Пономаренко стало известно 27 апреля. Уточнялось, что журналистку обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК России («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой или национальной ненависти»). Ее арестовали до 22 июня этого года.

Поводом стала публикация Пономаренко 17 марта в своем Telegram-канале ложной информации о том, что российские военные нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, в то время как официальные источники, в том числе Минобороны России, эти данные опровергли. В ведомстве заявили, что здание театра взорвали боевики нацбатальона «Азов».

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Евгения Наумова
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