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Родители встали на защиту директора лицея после «ЛГБТ-танца» учеников

Родители вступились за директора лицея, которую могут уволить из-за танца школьников

Кадр: Telegram-канал Mash

Родители учеников лицея №12 в Екатеринбурге встали на защиту директора, которого захотели уволить после того, как подростки станцевали в полуголом виде прямо перед зданием образовательного учреждения. Об этом во вторник, 31 мая, сообщает E1.ru.

Взрослые не оценили танец, но уверены, что руководитель лицея 74-летняя Любовь Кулева сделала для учебного учреждения и местных школ очень много, и то, что детям разрешили так станцевать, можно простить.

Женщину поддерживает также мэрия Екатеринбурга, пишет Ura.ru. По данным издания, она может сохранить свою должность, несмотря на позицию главы Минобразования Свердловской области Юрия Биктуганова.

Ранее в сети появились кадры с выступления учеников екатеринбургского лицея №12, на которых лицеисты снимают рубашки и танцуют с голым торсом и перетянутыми крест-накрест тонкими ремешками. В комментариях номер называли Содомом и «развратным ЛГБТ-танцем». Биктуганов потребовал уволить директора образовательного учреждения.

Окончательное решение будет принято по итогам проверки, которую ведет спецкомиссия.

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Евгения Куликова
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