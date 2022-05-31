В РПЦ отреагировали на новость об украинских санкциях против патриарха Кирилла

В РПЦ заявили, что санкции против патриарха Кирилла могут привести к гонениям на верующих

Введение санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла может привести к гонениям на украинских верующих, которые сохранили связь с Московским патриархатом. Об этом заявил глава Синодального отдела патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Так представитель Русской православной церкви (РПЦ) отреагировал на новость об обращении Верховной Рады Украины к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) с просьбой ввести санкции против патриарха Кирилла.

«В условиях военных действий на Украине такие санкции — это сигнал националистическим кругам, что украинских верующих, желающих поддерживать каноническую связь с Московским патриархатом, можно безнаказанно преследовать, гнать, лишать прав и физически уничтожать», — объяснил он.

По мнению Легойды, введение санкций против патриарха также можно рассматривать как средство удовлетворения желаний тех, кто ненавидит русское православие, «да и русскую культуру в целом».

Ранее Владимир Легойда высказал мнение по поводу предложения Литвы внести Кирилла в санкционный список. По его словам, крайне печально, что дипведомство страны становится «на путь подобной риторики и подобных абсурдных предложений».