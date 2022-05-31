Российские военные получили 11,5 года тюрьмы на Украине

Полтавский суд на Украине приговорил двух пленных российских военных к 11,5 года тюрьмы

Двое российских военных, Александр Бобыкин и Александр Иванов, получили по 11,5 года тюрьмы на Украине. Суд признал их виновными в совершении военных преступлений.

Процесс проходил в Полтавской области Украины, прокуроры запрашивали для обвиняемых 12 лет лишения свободы за нарушение традиций и обычаев войны.

В ходе заседания Бобыкин и Иванов признали, что участвовали в обстреле объектов в Харьковской области во время специальной военной операции. Военные служили наводчиком и водителем в части, которая, по данным обвинения, обстреляла деревню Дергачи, в результате чего разрушилась школа. Бобыкин и Иванов были взяты в плен украинскими солдатами.

Первый приговор

Приговор, вынесенный в отношении Бобыкина и Иванова, стал вторым с начала специальной военной операции России на Украине. Соломенский суд Киева 23 мая приговорил российского военнослужащего-контрактника Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы по обвинению в нарушении законов и обычаев войны. Его адвокаты сообщили о намерении обжаловать приговор. Юристы собираются обращаться в том числе в международные инстанции.

Шишимарина признали виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области. Суд заявил, что «приказ стрелять в гражданского был незаконным, и обвиняемый, осознавая это, мог отказаться его выполнять или не целиться в потерпевшего». В ходе заседания подсудимый признал вину и заявил, что раскаивается.

Судьба украинских пленных

Согласно официальным данным, в исправительных учреждениях ДНР находятся 2,3 тысячи военных с «Азовстали». Часть из них служила в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, другая — в полку национальной гвардии «Азов». Министр юстиции ДНР Юрий Сироватко заявлял, что за преступления, которые совершили бойцы украинских батальонов, предусмотрена высшая мера наказания.

По его словам, применение смертной казни в таких случаях соответствует законодательству республики, однако окончательное решение на этот счет будет выносить суд. Также министр сообщил, что сейчас в отношении пленных проводятся следственные действия. Подробности уголовных дел против них пока не разглашаются.