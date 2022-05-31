Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Российские военные получили 11,5 года тюрьмы на Украине

Полтавский суд на Украине приговорил двух пленных российских военных к 11,5 года тюрьмы

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Двое российских военных, Александр Бобыкин и Александр Иванов, получили по 11,5 года тюрьмы на Украине. Суд признал их виновными в совершении военных преступлений.

Процесс проходил в Полтавской области Украины, прокуроры запрашивали для обвиняемых 12 лет лишения свободы за нарушение традиций и обычаев войны.

В ходе заседания Бобыкин и Иванов признали, что участвовали в обстреле объектов в Харьковской области во время специальной военной операции. Военные служили наводчиком и водителем в части, которая, по данным обвинения, обстреляла деревню Дергачи, в результате чего разрушилась школа. Бобыкин и Иванов были взяты в плен украинскими солдатами.

Материалы по теме:
«Мы выжили» В Мариуполе хоронят погибших, разминируют улицы и открывают магазины. Как город возвращается к мирной жизни?
«Мы выжили»В Мариуполе хоронят погибших, разминируют улицы и открывают магазины. Как город возвращается к мирной жизни?
15 мая 2022
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен. Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен.Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
17 мая 2022

Первый приговор

Приговор, вынесенный в отношении Бобыкина и Иванова, стал вторым с начала специальной военной операции России на Украине. Соломенский суд Киева 23 мая приговорил российского военнослужащего-контрактника Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы по обвинению в нарушении законов и обычаев войны. Его адвокаты сообщили о намерении обжаловать приговор. Юристы собираются обращаться в том числе в международные инстанции.

Шишимарина признали виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области. Суд заявил, что «приказ стрелять в гражданского был незаконным, и обвиняемый, осознавая это, мог отказаться его выполнять или не целиться в потерпевшего». В ходе заседания подсудимый признал вину и заявил, что раскаивается.

Материалы по теме:
Тихое место. Украина стала пристанищем для криминала из России. Почему воры и авторитеты едут туда?
Тихое место.Украина стала пристанищем для криминала из России. Почему воры и авторитеты едут туда?
6 мая 2022
«Он говорил, что его мучает совесть» Пленных бойцов ВСУ и наемников ждет трибунал. Что они рассказывают своим адвокатам?
«Он говорил, что его мучает совесть»Пленных бойцов ВСУ и наемников ждет трибунал. Что они рассказывают своим адвокатам?
Сегодня

Судьба украинских пленных

Согласно официальным данным, в исправительных учреждениях ДНР находятся 2,3 тысячи военных с «Азовстали». Часть из них служила в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, другая — в полку национальной гвардии «Азов». Министр юстиции ДНР Юрий Сироватко заявлял, что за преступления, которые совершили бойцы украинских батальонов, предусмотрена высшая мера наказания.

По его словам, применение смертной казни в таких случаях соответствует законодательству республики, однако окончательное решение на этот счет будет выносить суд. Также министр сообщил, что сейчас в отношении пленных проводятся следственные действия. Подробности уголовных дел против них пока не разглашаются.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские военные получили 11,5 года тюрьмы на Украине
Европейская страна добилась отсрочки запрета на импорт российской нефти
Муж предпочел друга жене и лег с ним в постель
Минздрав оценил ситуацию с поставками зарубежных лекарств в Россию
Минобороны показало кадры работы систем залпового огня «Град»
«Яндекс.Еда» и Delivery Club прокомментировали сообщения о новых утечках данных
Москвичи начали фотографироваться на фоне снятых вывесок «Макдоналдса»
Страны Европы поделили на три группы по отношению к газу из России
Известный коллекционер пропал в Москве
Родственница пришла на свадьбу в подвенечном платье и нарвалась на критику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.