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В ДНР рассказали о судьбе пленных с «Азовстали»

Министр Юстиции ДНР Сироватко заявил, что решать судьбу пленных с «Азовстали» будет суд

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

За преступления, которые совершили бойцы украинских батальонов, оборонявших завод «Азовсталь» в Мариуполе, предусмотрена высшая мера наказания. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр юстиции ДНР Юрий Сироватко.

По его словам, применение смертной казни в таких случаях соответствует законодательству республики, однако окончательное решение на этот счет будет выносить суд.

Также министр рассказал, что сейчас в отношении пленных проводятся следственные действия. Подробности уголовных дел против них пока не приводятся.

Согласно официальным данным, сейчас в исправительных учреждениях ДНР находятся около 2,3 тысячи защитников «Азовстали». Часть из них служила в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, другая — в полку национальной гвардии «Азов».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского лидера Владимира Путина освободить украинских военных, сдавшихся на территории завода.

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Алевтина Запольская
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