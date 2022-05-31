Загитова похвасталась успехами в журналистике и вызвала гнев в сети

Алина Загитова рассказала об освоении профессии журналиста и вызвала гнев в сети

Российская фигуристка Алина Загитова похвасталась успехами в спортивной журналистике, чем вызвала гневную реакцию со стороны пользователей портала Sports.ru. Пост спортсменки доступен в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Корону сбейте ей, пожалуйста», — написал пользователь под ником Brazy. Этот комментарий стал самым популярным. «Ух ты, какая талантливая! Всего несколько недель — и уже журналист. Может быть она дней за десять инженером станет, а за неделю китайский язык выучит?» — пошутил vadned. «Она тупее даже, чем я думала. Это просто дно», — подытожил пользователь marshal.masha.

20-летняя олимпийская чемпионка рассказала о победе на MARSPO Awards 2022: Загитова удостоилась премии «Спортсмен нового времени». Она уточнила, что ее получают за проявление себя в новом качестве. Фигуристка подытожила, что ей за короткое время удалось овладеть новой профессией — журналистикой. «Может быть, скоро я стану спортивным функционером», — заключила она.

Загитова прервала спортивную карьеру в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на роли ведущей в шоу «Ледниковый период». На Олимпиаде в Пекине она работала в качестве спортивного комментатора.