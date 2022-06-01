Менеджер Емельяненко рассказал о тратах бойца после получения гонораров

Менеджер Александра Емельяненко заявил, что боец тратит гонорар на семью

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко Никита Бурчак рассказал о характере спортсмена. Его слова прозвучали в эфире шоу «Ушатайка» на YouTube.

Бурчак заверил, что тяжеловес отличается добродушием. «Практически весь гонорар обычно отдает семье: маме, жене, дочке. Роскоши рядом с ним не появляется. Одежда примерно одна и та же, он не шопоголик», — подытожил менеджер бойца.

В том же интервью Бурчак сообщил, что Емельяненко поступил на лечение в реабилитационный центр. «Основная задача — вывести его из этого состояния в нормальное», — добавил он.

Интервью Емельяненко 27 мая порталу Sport24 насторожило экспертов и журналистов. В частности, врач-терапевт Андрей Звонков допустил, что у спортсмена проявились признаки повреждения коры головного мозга. Специалист добавил, что Емельяненко мог дать интервью в состоянии алкогольного опьянения.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. В ММА спортсмен провел 38 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений. Еще один поединок завершился вничью.