Врач увидел в поведении Александра Емельяненко признаки поражения коры мозга

Врач увидел признаки поражения коры головного мозга в поведении бойца ММА Емельяненко

Врач-терапевт Андрей Звонков увидел признаки поражения коры головного мозга в поведении российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко. Слова эксперта передает Life.ru.

По мнению врача, у Емельяненко развилась энцефалопатия. «Это поражение коры головного мозга, связанное с алкогольной интоксикацией и, возможно, частыми травмами головы», — объяснил специалист. Звонков подчеркнул, что сделал данное предположение, наблюдая за одним из интервью Емельяненко. Он уточнил, что такое впечатление могло сложиться и по причине того, что тяжеловес пребывал в состоянии алкогольного опьянения во время эфира.

11 мая Емельяненко анонсировал поединок по правилам бокса против Вячеслава Дацика. Бой должен пройти в сентябре.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. В ММА спортсмен провел 38 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений. Еще один поединок завершился вничью.