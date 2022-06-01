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Спорт

Бывший футболист ЦСКА умер в 46 лет

Экс-футболист ЦСКА и «Ротора» Александр Беркетов умер в 46 лет
Александр Беркетов

Александр Беркетов. Фото: ФК «Зенит»

Бывший защитник московского ЦСКА и волгоградского «Ротора» Александр Беркетов умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщил журналист Илья Казаков в своем Telegram-канале.

По словам Казакова, причиной смерти экс-футболиста стал оторвавшийся тромб.

«Один из самых ярких талантов молодежной сборной, где играли Сергей Семак, Дмитрий Хохлов и Владислав Радимов», — написал журналист.

Большую часть карьеры Беркетов провел в «Роторе». В составе волгоградского клуба он провел 189 матчей и забил 16 голов. На счету защитника 17 матчей за ЦСКА, где он выступал с 2001 по 2003 год. Завершив профессиональную карьеру, Беркетов сосредоточился на тренерской деятельности. В 2016-2017 годах работал в штабе «Зенита-2».

Николай Костюков
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