Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Цены на продукты в Великобритании рекордно выросли

Цены на продукты в Великобритании побили десятилетний рекорд

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Цены на продукты питания в Великобритании растут самыми быстрыми темпами за десятилетие — на 4,5 процента с начала года, а инфляция на товары в целом — 2,8 процента, сообщает Bloomberg.

Британцев призывают готовиться к худшему — розничные продавцы продолжают повышать цены из-за роста инфляции. «Розничные цены выросли сильнее из-за роста стоимости цен на сырье, энергию и транспорт. Розничные продавцы прилагают все усилия, чтобы защитить клиентов, особенно в то время, когда на домохозяйства возложили огромные счета за электроэнергию», — заявила глава Британского консорциума розничной торговли Хелен Дикинсон. Она добавила, что сильнее всего подорожало мясо птицы, маргарин — из-за резкого роста цен на корма для животных.

Великобритания борется с кризисом уровня жизни на фоне роста цен на энергоносители и сбоя международных логистических цепочек из-за ситуации на Украине. По итогам апреля годовая инфляция в Великобритании разогналась до девяти процентов и стала рекордной за 40 лет. При этом британцам предрекли рекордное сокращение доходов в 2022 году — реальные располагаемые доходы, скорректированные на инфляцию, упадут примерно на 3,4 процента.

По словам главы банка Англии Эндрю Бейли, экономика страны переживает «апокалиптический» рост цен, а центральный банк не способен устранить внешние причины шокирующей инфляции. Отмечается, что более 4,5 миллиона семей в Великобритании отключили режим предоплаты на своих счетах, а задолженность в среднем увеличилась на 120 фунтов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россияне назвали лучший способ защитить детей от угрозы в сети
Автозаправки Shell возобновили работу в Москве
Эндокринолог назвала категории россиян с хроническим дефицитом витамина D
Подполковник МВД раскрыл свою версию убийства 15-летней школьницы под Самарой
В российском городе решили избавиться от квартиры с видом на кремль
Цены на продукты в Великобритании рекордно выросли
США заранее перебросили в Европу РСЗО HIMARS
Боец MMA рассказал об ощущениях от борьбы с Нурмагомедовым
Журналист российского телеканала был ранен в Северодонецке
Оценена вероятность выдачи Чубайса по запросу России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.