Цены на продукты в Великобритании рекордно выросли

Цены на продукты в Великобритании побили десятилетний рекорд

Цены на продукты питания в Великобритании растут самыми быстрыми темпами за десятилетие — на 4,5 процента с начала года, а инфляция на товары в целом — 2,8 процента, сообщает Bloomberg.

Британцев призывают готовиться к худшему — розничные продавцы продолжают повышать цены из-за роста инфляции. «Розничные цены выросли сильнее из-за роста стоимости цен на сырье, энергию и транспорт. Розничные продавцы прилагают все усилия, чтобы защитить клиентов, особенно в то время, когда на домохозяйства возложили огромные счета за электроэнергию», — заявила глава Британского консорциума розничной торговли Хелен Дикинсон. Она добавила, что сильнее всего подорожало мясо птицы, маргарин — из-за резкого роста цен на корма для животных.

Великобритания борется с кризисом уровня жизни на фоне роста цен на энергоносители и сбоя международных логистических цепочек из-за ситуации на Украине. По итогам апреля годовая инфляция в Великобритании разогналась до девяти процентов и стала рекордной за 40 лет. При этом британцам предрекли рекордное сокращение доходов в 2022 году — реальные располагаемые доходы, скорректированные на инфляцию, упадут примерно на 3,4 процента.

По словам главы банка Англии Эндрю Бейли, экономика страны переживает «апокалиптический» рост цен, а центральный банк не способен устранить внешние причины шокирующей инфляции. Отмечается, что более 4,5 миллиона семей в Великобритании отключили режим предоплаты на своих счетах, а задолженность в среднем увеличилась на 120 фунтов.

