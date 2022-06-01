Футболиста АПЛ наказали общественными работами за избиение кота

Футболист АПЛ Курта Зума получил 180 часов общественных работ за избиение кота

Защитник «Вест Хэма» и сборной Франции по футболу Курт Зума получил 180 часов общественных работ за избиение кота. Об этом сообщает The Guardian.

Наказание вынес суд в Лондоне. Игроку также запрещено в течение пяти лет держать дома кошек. Заседание продлилось около 15 минут, а Зума не выразил никаких эмоций после вынесения приговора.

16 марта Королевское общество предотвращения жестокого обращения с животными Великобритании (RSPCA) заявило о желании привлечь Зума к уголовной ответственности. Кроме того, наказать планировалось брата игрока, который снимал избиение кота на камеру.

Ролик с избиением кота появился в сети 7 февраля. Французский 27-летний защитник ударил животное ногой, а затем рукой по морде. Видео вызвало широкий общественный резонанс.