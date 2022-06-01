Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Польша
Сегодня
19:00 (Мск)
Уэльс
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 1-й тур
Шотландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Украина
ЧМ-2022 - Европа|Плей-офф - 1/2 финала
Италия
Сегодня
21:45 (Мск)
Аргентина
Финалиссима|Финал
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 1-й матч
Колорадо Эвеланш
3 июня
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 2-й матч
Спорт

Футболиста АПЛ наказали общественными работами за избиение кота

Футболист АПЛ Курта Зума получил 180 часов общественных работ за избиение кота
Курт Зума

Курт Зума. Фото: David Klein / Reuters

Защитник «Вест Хэма» и сборной Франции по футболу Курт Зума получил 180 часов общественных работ за избиение кота. Об этом сообщает The Guardian.

Наказание вынес суд в Лондоне. Игроку также запрещено в течение пяти лет держать дома кошек. Заседание продлилось около 15 минут, а Зума не выразил никаких эмоций после вынесения приговора.

16 марта Королевское общество предотвращения жестокого обращения с животными Великобритании (RSPCA) заявило о желании привлечь Зума к уголовной ответственности. Кроме того, наказать планировалось брата игрока, который снимал избиение кота на камеру.

Ролик с избиением кота появился в сети 7 февраля. Французский 27-летний защитник ударил животное ногой, а затем рукой по морде. Видео вызвало широкий общественный резонанс.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Кремль предупредил о глубоком продовольственном кризисе
Сотрудник ЧОПа жестоко избил россиянина дубинкой и попал на видео
Захарова призвала дать орден сыну Зеленского
В России предсказали повышение интереса к одному типу недвижимости
Катающегося на самокате по МКАД мальчика вернули родителям
Власти Украины рассказали о росте мародерства и преступности в стране
В Госдуме высказались о сроках присоединения Херсонской области и Донбасса к РФ
Австрия заплатила России за газ по новой схеме
Российские «Макдоналдсы» лишили буквы «М»
Названы самые популярные складные смартфоны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.