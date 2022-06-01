Боец MMA рассказал об ощущениях от борьбы с Нурмагомедовым

Боец MMA Вагаб Вагабов рассказал, что Хабиб Нурмагомедов контролировал его в спарринге

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вагаб Вагабов вспомнил о спарринге с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Чемпион AMC Fight Nights рассказал, что ему довелось тренироваться вместе с Нурмагомедовым. Вагабов уточнил, что в тот момент мало уделял внимания борьбе, однако ему пришлось провести схватку по грэпплингу.

«Он меня контролировал все пять минут. Я тогда весил под 90 килограммов, а Хабиб — 80 килограммов. Я вот так весь раунд под ним и провел», — рассказал о своих ощущениях Вагабов. Он упомянул, что за происходящим наблюдал отец Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов, который подкалывал бойцов.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом организации в легком весе и трижды защитил пояс. На его счету 29 побед в 29 поединках.

