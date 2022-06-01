В антироссийских санкциях нашли лазейки

Аналитик Демидов заявил о наличии лазеек для обхода санкций против российской нефти

Запрет Великобритании и ЕС на страхование судов, перевозящих российскую нефть, можно будет обойти с помощью перерегистрации судов, а также поставок нефти в составе различных смесей. О таких лазейках для обхода антироссийских санкций «Ленте.ру» рассказал международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Великобритания и Евросоюз (ЕС) согласовали запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированных чиновников. Как отмечает газета, из-за этого шага Россия потеряет доступ к крупнейшему страховому рынку Lloyd's of London.

Малоэффективные санкции

«Эти ограничения идут вкупе с недавними санкциями о запрете трансфера российской нефти морем, — считает Демидов. — Основной транспортер российской нефти — это греческие суда, теперь ограничения будут введены для российского транспорта. Но на самом деле ничего страшного не случится. Конечно, в краткосрочной перспективе это может повлечь уменьшение объемов поставок, но российские суда потом можно будет просто перерегистрировать, как это уже делалось с танкером, перевозившим иранскую нефть».

Аналитик предположил, что давление в этом векторе будет нарастать и следующим шагом могут стать санкции для стран-покупателей российской нефти. Прежде всего, это Индия и Китай.

«Запрет на страхование судов с нефтью из РФ на самом деле не очень эффективная мера. Она предполагает лазейки. Судно может два раза обойти вокруг земли, и понять, чья там нефть, будет очень сложно. Судно можно перерегистрировать. Нефть может продаваться в составе смесей. Все это не так проблематично, на Иран были наложены санкции, но нефть он все равно продавал. Может показаться, что эти ограничения бессмысленны, но на самом деле это просто первый этап. Дальше ограничения могут накладываться на потребителей российской нефти», — заключил Демидов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Евросоюз намерен запретить страхование танкеров, перевозящих российскую нефть. Также в шестой пакет войдет эмбарго на импорт российской нефти, поставляемой морским путем. Опрошенные изданием участники рынка считают, что в нынешних условиях запрет страхования морских перевозок нефти из России сделает их практически невозможными.