NYT рассказала об уроках медитации для бойцов теробороны на Украине

NYT сообщил, что украинцев в центре военной подготовки обучают медитации

В центре военной подготовке украинцев учат обретать спокойствие с помощью медитации. Об этом сообщила газета New York Times.

На уроках в центре подготовки военные обучают будущих бойцов территориальной обороны способам «обрести духовное умиротворение на поле боя».

«Медитация... приносит устойчивость ко всем вызовам... Мы исходим из того, что во время боевого задания солдат должен быть сосредоточенным, не бояться, сохранять спокойствие. Он должен быть собран», — рассказал командир Андрей Андрейкив.

В конце мая на Украине несколько десятков бойцов Черкасской территориальной обороны пожаловались, что их «по неустановленным причинам» перевели в Донецкую область и не предоставили надлежащего вооружения. Также о низком боевом духе и отсутствии огневой поддержки сообщили бойцы 115-й бригады Вооруженных сил Украины. За это их отправили в СИЗО.