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Украинский батальон теробороны сложил оружие и пожаловался на командование

Бойцы Черкасской территориальной обороны сложили оружие и пожаловались на командование

Кадр: Telegram-канал «59-та окрема мотопіхотна бригада (авторський)»

Несколько десятков бойцов Черкасской территориальной обороны пожаловались, что их, «по неустановленным причинам», перевели в Донецкую область, не предоставив тяжелое вооружение. Соответствующее обращение членов батальона появилось в авторском Telegram-канале 56-й отдельной мотопехотной бригады.

В обращении говорится, что о переводе в Донбасс военные узнали в устной форме от командира батальона 22 мая.

«Оценили задание, которое нам донесено, при предварительном обследовании места выезда, для выполнения задания необходимо наличие тяжелого вооружения, которым мы, как тероборона, не владеем, поэтому выполнение задания невозможно, о чем предупредили руководство батальона», — сказал один из членов теробороны.

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По его словам, после этого по приказу командира они сложили оружие, и теперь им угрожают арестом. При этом, отметил он, члены батальона не отказывались от своих обязанностей, однако, имея лишь автоматы, выполнить их не могли. Также, добавил член теробороны, уже имеются погибшие и раненые.

«Нам отказывают в предоставлении квалифицированного обследования и лечения. Финансирование в батальоне отсутствует. Правового подтверждения нашего перевода [в Донбасс] не предоставляют», — отметил боец, добавив, что считает перевод незаконным.

Он подчеркнул, что украинское командование, отдавая устные приказы о выходе на боевые позиции, делает из бойцов «пушечное мясо».

Ранее стало известно, что бойцов 115-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), пожаловавшихся на отсутствие огневой поддержки и низкий боевой дух, отправили в СИЗО №6 в Бахмуте, обвинив в дезертирстве. В середине мая военные записали обращение к своему руководству, в котором заявили, что им не подготовили запасные позиции для отступления и не обеспечили огневую поддержку.

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Варвара Кошечкина
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