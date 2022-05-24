Пожаловавшихся на низкий боевой дух солдат ВСУ отправили в СИЗО за дезертирство

Бойцов ВСУ обвинили в дезертирстве и отправили в СИЗО после жалобы на низкий боевой дух

Бойцов 115-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), пожаловавшихся на отсутствие огневой поддержки и низкий боевой дух, отправили в СИЗО № 6 в Бахмуте, обвинив в дезертирстве. Об этом сообщает Mash.

«СИЗО № 6, 115-я бригада, нас называют дезертирами», — говорит закадровый голос на видео, на котором запечатлены солдаты.

В середине мая военные записали обращение к своем руководству, в котором заявили, что им не подготовили запасные позиции для отступления и не обеспечили огневую поддержку.

«Отсутствие поддержки огневого поражения силами и средствами старшего командира, а также некомпетентная деятельность вышестоящего командования привела к потерям военной техники и гибели личного состава, что поспособствовало деморализации личного состава. В данный момент личный состав не в состоянии выполнять боевые задачи по причине низкого морально-психологического состояния», — говорилось в обращении.

Еще одно видео с участием бойцов этой бригады появилось 19 мая. Они пожаловались на свое командование и отказались выполнять приказы президента Украины. По словам военных, их отправляют на верную смерть.