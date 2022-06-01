Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Испанец Надаль победил серба Джоковича и в 15-й раз вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4) в пользу Надаля, который получил пятый номер посева. Продолжительность матча составила 4 часа 12 минут. Таким образом, испанец в 15-й раз выходит в полуфинал «Ролан Гаррос», где встретится с немцем Александром Зверевым.

Во вторник, 31 мая, российский теннисист Даниил Медведев закончил выступление на Открытом чемпионате Франции, проиграв Марину Чиличу. Хорват одержал победу над россиянином со счетом 6:2, 6:3, 6:2. Матч продлился час 46 минут. Таким образом, вторая ракетка мира не сумел пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и вылетел с турнира.