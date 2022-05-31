Медведев вылетел с «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев проиграл Марину Чиличу и вылетел с «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев закончил выступление на Открытом чемпионате Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведев проиграл Марину Чиличу. Хорват, занимающий 26-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), одержал победу над россиянином со счетом 6:2, 6:3, 6:2. Матч продлился час 46 минут.

Таким образом, вторая ракетка мира не сумел пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и вылетел с турнира. В случае успеха, он встретился бы в следующей стадии с соотечественником Андреем Рублевым.

Рублев обеспечил себе участие в четвертьфинале. Он вышел в эту стадию на турнире «Большого шлема» в пятый раз в карьере. Россиянин вышел победителем из противостояния с Янником Синнером, который досрочно закончил матч из-за травмы.