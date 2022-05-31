Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
95:97
Завершен
Зенит
Единая лига ВТБ|Финал
Каролина Харрикейнз
Сегодня
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 7-й матч
Польша
Завтра
19:00 (Мск)
Уэльс
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 1-й тур
Колорадо Эвеланш
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 1-й матч
Спорт

Медведев вылетел с «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев проиграл Марину Чиличу и вылетел с «Ролан Гаррос»

Фото: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев закончил выступление на Открытом чемпионате Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведев проиграл Марину Чиличу. Хорват, занимающий 26-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), одержал победу над россиянином со счетом 6:2, 6:3, 6:2. Матч продлился час 46 минут.

Таким образом, вторая ракетка мира не сумел пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и вылетел с турнира. В случае успеха, он встретился бы в следующей стадии с соотечественником Андреем Рублевым.

Рублев обеспечил себе участие в четвертьфинале. Он вышел в эту стадию на турнире «Большого шлема» в пятый раз в карьере. Россиянин вышел победителем из противостояния с Янником Синнером, который досрочно закончил матч из-за травмы.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Президент Южной Осетии приостановил указ о референдуме по присоединению к России
Данные курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club утекли в сеть
Создан воздействующий на устойчивые бактерии антибиотик
Попавший на четыре года в египетскую тюрьму студент из России вернулся домой
Медведев вылетел с «Ролан Гаррос»
Кудрин ушел с поста декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ
Минобороны узнало о карательных рейдах бойцов «Кракена» под Харьковом
Пенсионер выпал из окна вместе с собакой в Подмосковье
Месси отказался считать «Реал» лучшей командой Европы
В офисе Зеленского обещали истерику в случае отказа США передать Украине РСЗО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.