Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев победил итальянца Янника Синнера в матче четвертого круга «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

24-летний россиянин вышел в четвертьфинал турнира. Синнер отказался продолжать матч в третьем сете, что привело к завершению встречи и победе Рублева со счетом 1:6, 6:4, 2:0. Противостояние продлилось один час 23 минуты.

Рублев может столкнуться с другим представителем России Даниилом Медведевым в четвертьфинале. Последнему предстоит матч против Марина Чилича.

Рублев в пятый раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира серии «Большой шлем». Он ни разу не одержал победы на данной стадии.