Романцев порассуждал о будущем Дзюбы

Олег Романцев рассказал о риске для желающих подписать контракт с Артемом Дзюбой клубов

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев предположил, что новый клуб предложит форварду Артему Дзюбе краткосрочный контракт. О будущем футболиста специалист порассуждал в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам Романцева, желающие подписать контракт с Дзюбой клубы рискуют. «Ведь в таком возрасте возможность футболиста получить травму возрастает в разы. А покупать нападающего, который может в любой момент выбыть из строя, — дело опасное», — рассказал тренер.

При этом Романцев отметил, что клуб для Дзюбы обязательно найдется, но контракт футболисту предложат по схеме «1 плюс 1». «Он уже не раз доказывал, что каждый его приход в новую команду — это шаг вперед», — подчеркнул специалист.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Сам футболист подтвердил это, опубликовав в соцсетях ролик в костюме Дэдпула. О дальнейших планах 33-летний нападающий не сообщил. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.