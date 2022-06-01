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В Британии рассказали о следящем за Россией самолете

UK Defence Journal: британский разведсамолет Boeing RC-135 следил за российскими войсками

Фото: Sgt Si Pugsley / Wikimedia

Британский разведывательный самолет Boeing RC-135 Rivet Joint поднялся в небо для наблюдения за российскими войсками и в процессе слежения пролетел над Балтийским морем. Об этом рассказали в UK Defence Journal.

Отмечается, что такие полеты выполнялись и раньше, но в последние несколько месяцев частота вылетов увеличилась.

В ходе разведывательных полетов RC-135 могут осуществлять патрулирование у российских границ с государствами-членами НАТО и вокруг Калининграда.

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RC-135 построили на базе заправщика KC-135 Stratotanker и транспортного самолета C-135 Stratolifter. Первые RC-135 приступили к выполнению разведывательных задач в 1961 году. Модернизированные самолеты RC-135V/W Rivet Joint получили новую систему разведки AN/AMQ-15.

В апреле издание The Drive сообщило, что за пуском российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк наблюдали два самолета RC-135S Cobra Ball.

В феврале в публикации The Drive отметили, что за Россией регулярно следят одиннадцать моделей самолетов и беспилотников стран НАТО.

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Даниил Иринин
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