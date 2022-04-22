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В США рассказали о наблюдении за «прилетом» российского «Сармата» на Камчатку

The Drive: за «прилетом» российского «Сармата» на Камчатку наблюдали самолеты RC-135S

Кадр: Минобороны РФ

За пуском российской перспективной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области наблюдали два стратегических разведывательных самолета RC-135S Cobra Ball Военно-воздушных сил (ВВС) США, рассказывает американское издание The Drive.

В публикации утверждается, что пара самолетов с номерами 62-4128 и 61-2663 вылетела с Аляски в сторону российского Дальнего Востока. Издание пишет, что RC-135S Cobra Ball отслеживали «прилет» ракетной разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения на полигон Кура на Камчатке.

Ранее военный эксперт Дмитрий Корнев допустил, что МБР «Сармат» может получить гиперзвуковые аэробаллистические блоки «объект 4202», которыми в настоящее время оснащаются ракетные комплексы «Авангард».

20 апреля на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки в 15:12 по московском увремени был проведен первый и успешный пуск МБР стационарного базирования «Сармат».

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Иван Потапов
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