Российскому «Сармату» пообещали гиперзвуковой «объект 4202»

Эксперт Корнев: МБР «Сармат» могут оснастить гиперзвуковыми блоками «объект 4202»

Российская перспективная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» может выводить минимум десять боевых блоков, пишет в «Известиях» военный эксперт Дмитрий Корнев.

«Иными словами, при обычном ударе одним пуском десятью блоками могут быть накрыты цели, находящиеся на большом удалении друг от друга», — обещает автор, добавляя, что дальность ракеты превысит 10 тысяч километров.

Эксперт допускает, что «Сармат» может получить гиперзвуковые аэробаллистические блоки «объект 4202», которыми в настоящее время оснащаются ракетные комплексы «Авангард».

Автор предполагает, что гиперзвуковые боевые блоки «будут двигаться на меньшей высоте и из-за этого будут обнаружены с некоторым опозданием».

«Это должно в два-три раза увеличить время средствам противоракетной обороны на то, чтобы отреагировать. Кроме того, эти системы будут маневрировать, что еще больше усложнит перехват целей. Сбить такие боевые блоки будет крайне сложно», — пишет эксперт.

20 апреля на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки в 15:12 по московскому времени был проведен первый и успешный пуск МБР стационарного базирования «Сармат».