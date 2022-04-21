Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российскому «Сармату» пообещали гиперзвуковой «объект 4202»

Эксперт Корнев: МБР «Сармат» могут оснастить гиперзвуковыми блоками «объект 4202»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российская перспективная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» может выводить минимум десять боевых блоков, пишет в «Известиях» военный эксперт Дмитрий Корнев.

«Иными словами, при обычном ударе одним пуском десятью блоками могут быть накрыты цели, находящиеся на большом удалении друг от друга», — обещает автор, добавляя, что дальность ракеты превысит 10 тысяч километров.

Эксперт допускает, что «Сармат» может получить гиперзвуковые аэробаллистические блоки «объект 4202», которыми в настоящее время оснащаются ракетные комплексы «Авангард».

Автор предполагает, что гиперзвуковые боевые блоки «будут двигаться на меньшей высоте и из-за этого будут обнаружены с некоторым опозданием».

Материалы по теме:
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022
Техника специальной операции: какое оружие используют российские военные на Украине?
Техника специальной операции:какое оружие используют российские военные на Украине?
25 марта 2022

«Это должно в два-три раза увеличить время средствам противоракетной обороны на то, чтобы отреагировать. Кроме того, эти системы будут маневрировать, что еще больше усложнит перехват целей. Сбить такие боевые блоки будет крайне сложно», — пишет эксперт.

20 апреля на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки в 15:12 по московскому времени был проведен первый и успешный пуск МБР стационарного базирования «Сармат».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил об освобождении Мариуполя
Клан главного вора в законе России оказался самым влиятельным на Украине
Названа дата разработки российского магазина приложений
Google оштрафовали в России на 4 миллиона рублей
Экс-участница «Дома-2» возмутилась стоимостью стройматериалов
Джонсон поставил под сомнение перспективы мирных переговоров на Украине
Юрист раскрыла четыре секрета спасения брака на грани развода
ФСБ показала видео задержания готовившего взрыв в Крыму террориста
В России выявили 8875 случаев коронавируса
Суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.