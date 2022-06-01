Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В СБ ООН допустили принятие резолюции о вывозе зерна с Украины

Постпред Албании в СБ ООН Ходжа допустил резолюцию о вывозе зерна с Украины Черным морем

Фото: Pixabay

Постоянный представитель Албании, которая председательствует в Совете Безопасности (СБ) ООН в июне, Ферит Ходжа заявил, что в СБ ООН могут внести резолюцию по судоходству в Черном море для вывоза зерна из Украины, передает ТАСС.

Ходжа ответил на вопрос, находится ли резолюция о вывозе зерна с Украины в работе, и допустил ее принятие.

«Мы не видели какого-либо конкретного текста. Но я не был бы удивлен, если он появится. Предпринимаются различные усилия внутри Совета и за его пределами, в том числе по линии генерального секретаря ООН. Если это случится в наше председательство, мы будем рады поделиться с вами», — заявил постпред Албании.

Дипломат добавил, что в заседании СБ ООН по Украине, которое состоится 6 июня, может поучаствовать представитель Евросоюза высокого уровня. По словам Ходжи, встреча также будет посвящена проблеме сексуального насилия в условиях конфликта и торговле людьми.

Ранее Украина раскрыла размеры запасов зерна в портах. Министр аграрной политики и продовольствия страны Николай Сольский сообщил, что заблокированы 1,5 миллиона тонн зерна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден объявил о передаче Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS
В СБ ООН допустили принятие резолюции о вывозе зерна с Украины
ООН рассказала о множестве «если» во встрече с представителями России и Украины
ВСУ взорвали цистерну с азотной кислотой в Северодонецке при отступлении
В Финляндии назвали необходимые качества для вступления в НАТО
В Пентагоне прокомментировали поставки оружия Украине
Раскрыты подробности закрытия магазинов Zara в России
США оценили помощь России со стороны Китая
Три священнослужителя Святогорской Лавры в ДНР погибли под обстрелом
Эндокринолог назвала категории россиян с хроническим дефицитом витамина D
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.