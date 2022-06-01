В СБ ООН допустили принятие резолюции о вывозе зерна с Украины

Постпред Албании в СБ ООН Ходжа допустил резолюцию о вывозе зерна с Украины Черным морем

Постоянный представитель Албании, которая председательствует в Совете Безопасности (СБ) ООН в июне, Ферит Ходжа заявил, что в СБ ООН могут внести резолюцию по судоходству в Черном море для вывоза зерна из Украины, передает ТАСС.

Ходжа ответил на вопрос, находится ли резолюция о вывозе зерна с Украины в работе, и допустил ее принятие.

«Мы не видели какого-либо конкретного текста. Но я не был бы удивлен, если он появится. Предпринимаются различные усилия внутри Совета и за его пределами, в том числе по линии генерального секретаря ООН. Если это случится в наше председательство, мы будем рады поделиться с вами», — заявил постпред Албании.

Дипломат добавил, что в заседании СБ ООН по Украине, которое состоится 6 июня, может поучаствовать представитель Евросоюза высокого уровня. По словам Ходжи, встреча также будет посвящена проблеме сексуального насилия в условиях конфликта и торговле людьми.

Ранее Украина раскрыла размеры запасов зерна в портах. Министр аграрной политики и продовольствия страны Николай Сольский сообщил, что заблокированы 1,5 миллиона тонн зерна.