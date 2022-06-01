В Госдуме назвали отстранение сборной России по хоккею выполнением заказа

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что IIHF выполнила заказ, отстранив россиян

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась мнением о причинах отстранения сборной России от чемпионата мира по хоккею. Ее слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Журова допустила, что Международная федерация хоккея (IIHF) действовала вопреки собственной политике и оказалась в положении заложника. «Их заставляют это делать. Хотя, думаю, IIHF юридически оставила у себя возможность вернуть нашу сборную», — добавила она. Она назвала отстранение сборной России выполнением заказа.

28 мая IIHF продлил отстранение сборных России и Белоруссии. Команды не смогут выступить на чемпионате мира 2023 года. При этом глава организации Люк Тардиф выразил надежду, что национальные команды России и Белоруссии вернутся к международным соревнованиям как можно скорее.

28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Организация последовала рекомендациям Международного олимпийского комитета.