Глава IIHF высказался об отстранении сборной России от чемпионата мира

Глава IIHF Люк Тардиф выразил надежду на скорейшее возвращении России в мировой хоккей

Глава Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф прокомментировал отстранение сборных России и Белоруссии от участия в чемпионате мира-2023. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Функционер выразил надежду на скорое возвращение национальных команд России и Белоруссии в международный хоккей. «Это стало бы хорошим сигналом», — добавил Тардиф.

Ранее по итогам конгресса IIHF отстранение сборных России и Белоруссии было продлено. Команды не примут участия в чемпионате мира-2023.

В ходе конгресса IIHF допустили отмену отстранения сборных России и Белоруссии и включение команд в первый дивизион чемпионата мира. Для этого предлагалось изменить формат турнира.

Сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF. Как и другие спортивные организации, федерация последовала рекомендации Международного олимпийского комитета в даннном вопросе.