Глава IIHF высказался об отстранении сборной России от чемпионата мира
Глава Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф прокомментировал отстранение сборных России и Белоруссии от участия в чемпионате мира-2023. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.
Функционер выразил надежду на скорое возвращение национальных команд России и Белоруссии в международный хоккей. «Это стало бы хорошим сигналом», — добавил Тардиф.
Ранее по итогам конгресса IIHF отстранение сборных России и Белоруссии было продлено. Команды не примут участия в чемпионате мира-2023.
В ходе конгресса IIHF допустили отмену отстранения сборных России и Белоруссии и включение команд в первый дивизион чемпионата мира. Для этого предлагалось изменить формат турнира.
Сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF. Как и другие спортивные организации, федерация последовала рекомендации Международного олимпийского комитета в даннном вопросе.