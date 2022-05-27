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Спорт

Сборную России по хоккею предложили отправить в первый дивизион

На конгрессе IIHF сборную России предложили отправить в первый дивизион

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Сборные России и Белоруссии по хоккею предложили отправить в первый дивизион чемпионата мира. Об этом сообщает ТАСС.

Предложение было озвучено на конгрессе Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Авторы инициативы допустили изменения в формате турнира в первом дивизионе в случае отмены отстранения сборной России от участия в мировом первенстве. В рамках реформы количество участников в первом дивизионе предложили увеличить с 10 до 12 команд.

Первый дивизион ЧМ — соревнование под эгидой IIHF. Согласно регламенту, участники турнира делятся на две группы — A и B. Две лучшие команды группы A получают право выступать в элитном дивизионе.

Ранее олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал помойкой чемпионат мира-2022, на котором нет российских хоккеистов. Он отметил, что ему противно наблюдать за таким первенством.

28 февраля IIHF приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Это лишило Россию права участвовать в ЧМ-2022 и принимать молодежный ЧМ-2023.

Николай Костюков
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