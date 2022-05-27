Олимпийский чемпион назвал помойкой чемпионат мира без России

Олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал ЧМ по хоккею без России помойкой

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на слова президента Международной Федерации хоккея Люка Тардифа, увидевшего плюсы в отсутствии сборной России на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Кожевников признался, что не удивлен словам спортивного функционера. Он подчеркнул, что ему противно наблюдать за играми ЧМ-2022. Решение отстранить российских хоккеистов от участия в первенстве бывший спортсмен назвал маразмом.

Олимпийский чемпион допустил, что посмотрит только полуфинальные матчи турнира. «Чемпионат мира без России — это помойка», — заключил Кожевников.

28 февраля Международная федерация хоккея на льду отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой на неопределенный срок. Российские хоккеисты лишились возможности выступить на ЧМ-2022. Кроме того, Россия лишилась права провести молодежное первенство мира в 2023 году.