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Олимпийский чемпион назвал помойкой чемпионат мира без России

Олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал ЧМ по хоккею без России помойкой

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на слова президента Международной Федерации хоккея Люка Тардифа, увидевшего плюсы в отсутствии сборной России на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Кожевников признался, что не удивлен словам спортивного функционера. Он подчеркнул, что ему противно наблюдать за играми ЧМ-2022. Решение отстранить российских хоккеистов от участия в первенстве бывший спортсмен назвал маразмом.

Олимпийский чемпион допустил, что посмотрит только полуфинальные матчи турнира. «Чемпионат мира без России — это помойка», — заключил Кожевников.

28 февраля Международная федерация хоккея на льду отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой на неопределенный срок. Российские хоккеисты лишились возможности выступить на ЧМ-2022. Кроме того, Россия лишилась права провести молодежное первенство мира в 2023 году.

Николай Костюков
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