Выдачу разрешения на производство запчастей Boeing в России оценили

Глава ассоциации «Аэропорт» Горбачев счел нелегальным производство запчастей Boeing в РФ

Россия не может законно производить запчасти для Airbus и Boeing, так как для этого необходима лицензия от компании-производителя, заявил гендиректор ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев. В беседе с «Лентой.ру» он оценил новость о выдаче российским компаниям разрешения на производство запчастей.

Разрешение от компании-производителя

Ранее появилась информация, что российским компаниям разрешили производить запчасти для перешедших в их пользование иностранных самолетов Airbus и Boeing. Как сообщил источник, Росавиация в апреле и мае выдала пяти компаниям сертификаты разработчика авиатехники в части ее модификации, сертификации второстепенных изменений и выпуска техдокументации, включая утверждение ремонтной документации и ее изменений.

Разрешение на производство запчастей должна дать компания-производитель самой техники Виктор Горбачев авиаэксперт

Авиационный эксперт сомневается, что Россия сегодня может получить разрешение от компаний-производителей.

«Если отзывают самолеты, которые находятся в лизинге, если больше не поставляются нам ни запчасти, ни материалы, то чтобы российским заводам разрешили производить запасные части — это какой-то нонсенс», — считает Горбачев.

Вряд ли нам дадут разрешение, если мы находимся под санкциями Виктор Горбачев авиаэксперт

«А без разрешения Россия не может законно производить запчасти для Airbus и Boeing. Это должны быть специализированные заводы, у которых должны быть лицензии, если Airbus, то Airbus, если Boeing, то Boeing», — заявил он.

ТО самолетов

Виктор Горбачев сообщил, что периодичность технического обслуживания для Airbus и Boeing разная. И даже для самолетов из одной серии ТО может происходить в разное время.

«Износ самолетов зависит от налета. При определенном налете, который регламентирован компаниями, воздушное судно должно проходить обслуживание, на котором проверяют те узлы, которые по налету могут потерпеть изменения. После этого устанавливается — требуется замена или не требуется. Если не требуется, то самолет возвращается в строй, если требуется, то производится замена узлов», — заключил он.

13 мая глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что перевод самолетов отечественных авиакомпаний в российский реестр планируется завершить в ближайшее время.

1182 самолета перевели в российский реестр к 13 мая

28 апреля Минтранс направил на ознакомление в российские авиакомпании стратегию развития отечественной авиаотрасли до 2030 года стоимостью 627 миллиардов рублей. В подготовленной стратегии предусмотрено два сценария — базовый и пессимистический.

Так, базовый предполагает пополнение парка на тысячу новых лайнеров российского производства и использование более половины парка иностранных воздушных судов на запчасти из-за проблем с обслуживанием. Пессимистический вариант прогнозирует потерю от половины до двух третей авиапарка из-за невозможности пополнить запас запчастей. При этом в документе не уточняется, какие самолеты останутся в эксплуатации.

