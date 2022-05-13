Названо число переведенных в российский реестр самолетов

Глава Минтранса Савельев: в российский реестр переведено уже 1182 самолета

Глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что перевод самолетов отечественных авиакомпаний в российский реестр планируется завершить в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

Так, руководитель ведомства назвал число воздушных судов, переведенных в российский реестр. Сейчас в нем зарегистрировано уже 1182 самолета, из них них 1127 — пассажирские. Савельев отметил, что работы по переводу авиапарка ведутся в ежедневном режиме.

Ранее в марте сообщалось, что авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в отечественных реестр. Кроме российского SSJ 100, перевозчик эксплуатирует Airbus A319/320, Boeing 737, 777 и 747.