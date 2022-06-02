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Харламов снова пошутил над Гузеевой и шоу «Давай поженимся!»

Гарик Харламов опубликовал фрагменты из «Давай поженимся!» и признался, что скучает по шоу

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Популярный комик, резидент Comedy Club Гарик Харламов снова пошутил над шоу «Давай поженимся!» на Первом канале и его ведущей Ларисой Гузеевой. Соответствующий пост появился в его соцсетях.

Харламов опубликовал видео с фрагментами из разных выпусков передачи. Так, в ролике можно увидеть, как в студии «Давай поженимся!» танцует видеоблогер Олег Монгол. Затем следуют нарезки с другими героями программы, которые тоже танцуют. В конце перед зрителями появляется двигающаяся под музыку Гузеева.

В видео звучит песня российского исполнителя Дмитрия Маликова «Я так скучаю по тебе». В подписи к ролику комик признался, что скучает по шоу.

Харламов часто шутит в соцсетях над героями «Давай поженимся!» и его ведущими. Так, например, в конце февраля комик опубликовал отрывок из выпуска «Давай поженимся!», во время которого Гузеева произносит матерное слово. До этого резидент Comedy Club пошутил над слабостью другой ведущей «Давай поженимся!» Розой Сябитовой, которая в эфире программы рассказала о любви к мужским животам.

Противостояние знаменитостей началось после того, как Гузеева в «Давай поженимся!» употребила грубое слово. Харламов высмеял реплику телеведущей, что привлекло внимание многих пользователей соцсетей. После этого юморист продолжил шутить над телеведущей и над шоу. Гузеева, отвечая на колкости Харламова, признавалась, что он ее «просто задолбал».

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Олег Давыдов
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