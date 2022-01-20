Харламов пошутил над слабостью ведущей «Давай поженимся!»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов пошутил над слабостью ведущей шоу «Давай поженимся!» Розой Сябитовой, которая в эфире программы рассказала о любви к мужским животам. Юморист в своем Instagram опубликовал ролик со словами Сябитовой и объединил его со сценой из фильма «Лжец, лжец» с Джимом Керри. Кадры повеселили пользователей соцсети.

Комик обратил внимание на выпуск программы от 18 января, участником которой был жених по имени Олег. В отрывке, опубликованном юмористом, 49-летний герой передачи рассказал, что у него спортивная фигура, однако имеется живот. Сябитова следом призналась в пристрастии к мужчинам с таким телосложением. «Мне очень нравятся, кстати, такие мужчины, чтобы животик был, и туда прям головой [можно было зарыться]. Так эротично», — поделилась сваха.

В видео Харламова после слов Сябитовой о животах добавлена сцена из фильма «Лжец, лжец». В ней герой Джима Керри, адвокат, потерявший способность лгать, издает нечленораздельные звуки.

В комментариях многие юзеры признались, что видео их позабавило. «Шальная императрица», «Джим Керри все пояснил», — отреагировали подписчики юмориста.

Гарик Харламов в своем Instagram регулярно шутит о героях и ведущих передачи «Давай поженимся!». Ранее он обратил внимание на смех Розы Сябитовой и сравнил его с криком чайки. Комик также высмеял Ларису Гузееву, которая призналась в умении щелкать челюстью.

Юморист начал постоянно подтрунивать над участниками и ведущими передачи после того, как Гузеева произнесла на передаче грубое слово. Телеведущая же в ответ признавалась, что Харламов «просто задолбал» ее подколами о шоу.