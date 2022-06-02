Роднина оценила участие Валиевой в шоу Навки

Роднина похвалила Навку за привлечение Валиевой к участию в шоу «Аленький цветочек»

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина похвалила победительницу Игр Татьяну Навку за привлечение россиянки Камилы Валиевой к участию в ледовом спектакле «Аленький цветочек». Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Навка — молодец, приводит к себе всех, кто вызывает интерес у публики. Учитывая, что сейчас нет соревнований, можно рассматривать это как один из этапов подготовки», — рассказала Роднина.

Фигуристка также отказалась оценивать участие Валиевой в шоу как сигнал скорого завершения карьеры спортсменки. «Нет, ни в коем случае. Даже в наше время после чемпионатов мира были туры с показательными выступлениями по линии Международного союза конькобежцев (ISU)», — добавила спортсменка.

Об участии Валиевой в «Аленьком цветочке» стало известно ранее 2 июня. Спортсменка получила главную роль в спектакле.