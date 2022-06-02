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Киркоров изменит возмутивший верующих номер с распятием

Филипп Киркоров внесет изменения в номер с крестом, возмутивший верующих

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Певец Филипп Киркоров изменит номер «Мария Магдалена», который вызвал возмущение у православной и мусульманской общественности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря артиста Екатерину Успенскую.

«Могу подтвердить, что номер "Мария Магдалена" будет видоизменен. Крест был на концертах в Санкт-Петербурге и в Москве. В туре номер "Мария Магдалена" остается, но с другим решением. Удивит? Удивит! Концерты Филиппа — это всегда спектакль. Никогда Киркоров не выходил просто с микрофоном и пел только лишь от себя. Это всегда история», — прокомментировала Успенская.

Пресс-секретарь также добавила, что гастрольный тур артиста состоится, и «это будет настоящий праздник для каждого города».

Впервые номер с крестом был исполнен во время юбилейного концерта Киркорова в Кремлевском дворце. На сцене появился огромный светящийся крест, внутри которого находилась «распятая» актриса.

Как утверждал певец, он не хотел задевать чувств верующих и не вкладывал в этот номер «кощунственного умысла».

Ранее сообщалось о том, что мусульмане потребовали запретить концерты Филиппа Киркорова на Кавказе.

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Дениза Мацаева
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