Мусульмане потребовали запрета концертов Филиппа Киркорова на Кавказе

Мусульмане потребовали запретить концерты Филиппа Киркорова на всем Кавказе

Мусульмане потребовали от властей запретить концерты 55-летнего российского эстрадного певца Филиппа Киркорова на всем Кавказе. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Причиной требований мусульманского общества стало выступление поп-артиста на своем юбилее в Кремлевском дворце. Тогда Киркоров во время исполнения трека «Мария Магдалена» ходил по декоративному кресту, установленному на сцене.

Лидер движения «Наш дом — город Грозный» Сайпуддин Гучиго заявил, что такое выступление является глумлением «над символом христианства». «Нас просто раздражает тот факт, что измываются над чувствами верующих. Это делает не только Филипп Киркоров. Это стало уже в обиходе в нашем шоу-бизнесе», — сообщил Гучиго.

Он также добавил, что вместе с другими мусульманами уже обратился к губернатору и в Минкульт Ставропольского края, чтобы больше не допустить концертов артиста на Кавказе.

По словам лидера движения «Наш дом — город Грозный», причиной защиты чувств христиан в этом регионе стал тот факт, что, когда на пророка Мухаммеда сделали карикатуру, православное общество поддержало мусульман, объединившись с ними против насмешек над основателем ислама.

Ранее концерт Киркорова в Пятигорске, планировавшийся на 19 июня, отменили из-за жалоб верующих.

В начале мая поп-исполнитель извинился за танец на кресте во время своего шоу.