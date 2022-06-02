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Оценена вероятность военного столкновения Китая и Тайваня в ближайшие недели

Китаист Ломанов исключил военное столкновение между КНР и Тайванем в ближайшие недели

Фото: Shutterstock

Острая фаза кризиса в Тайваньском проливе не наступит ни в ближайшие недели, ни в ближайшие месяцы. Так вероятность военного столкновения между Китаем и Тайванем оценил китаист, замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, эскалация пока носит сугубо вербальный характер: стороны обмениваются угрозами и заверениями в жесткости своих намерений. Так, США последовательно заявляют о своей готовности защищать Тайвань, тогда как Китай все более жестко говорит о том, что готов пожертвовать очень многим в случае необходимости «вооруженного воссоединения» с Тайванем. «В нынешнем контексте потери уже рассматриваются не столько как собственно военные или материальные, но и как будущие потери в случае введения против Китая санкций, сопоставимых с нынешними антироссийскими санкциями Запада», — заявил китаист.

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При этом Ломанов исключил и мирное урегулирование кризиса в обозримом будущем. Ни одна из сторон не проявляет готовности к компромиссу, а градус напряжения медленно, но продолжает расти — не без помощи США. Более того, ни на Западе, ни среди соседних государств нет тех, кто хотел бы выступить в качестве медиатора и помочь Тайбэю договориться о более благоприятных условиях пребывания в рамках «одного Китая». Ставка сделана на поддержку «тайваньской квазинезависимости».

Резюмируя, нынешняя ситуация не так опасна, как она кажется. Конфликт в обозримом будущем невозможен, но удручает то, что не просматривается никакая перспектива конструктивного решения и примирения

Александр Ломановкитаист и замдиректора ИМЭМО РАН

Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая начала готовиться к худшему сценарию, который касается развития ситуации вокруг Тайваня. В Пекине опасаются, что у США и Японии имеются планы вмешательства в урегулирование вопроса Тайваня военными методами, поэтому было принято решение проводить больше военных учений. Отмечается, что китайские военные за последний месяц трижды провели масштабные маневры в районе Тайваня.

При этом все больше людей на Тайване учатся стрелять из-за опасений по поводу возможного вторжения Китая. После начала военного конфликта на Украине количество заказов на уроки стрельбы из пневматического оружия или маломощных устройств, предназначенных для стрельбы неметаллическими снарядами, увеличилось в четыре раза.

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Валентина Шварцман
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