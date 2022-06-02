Замену поставок продовольствия из России и Украины признали невозможной

ФАО: ни одна страна в мире не заменит поставки продовольствия из России и с Украины

Поставки продовольствия из России и Украины сейчас не сможет заменить ни одна страна в мире. Это признал директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков, его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что на Россию и Украину приходилось свыше 30 процентов глобальных поставок продовольствия и от них зависит несколько десятков стран. «Перебои в поставках продовольствия и резкий рост цен на него грозят кризисами в национальной экономике и гражданскими волнениями», — признал представитель ФАО.

Говоря о потенциальной замене, Кобяков упомянул Индию. Страна сначала торговала излишками пшеницы, но позднее стало ясно, что зерна может не хватить для внутреннего потребления и пришлось вводить ограничения. «Поэтому нужно разблокировать и украинский экспорт», — подытожил он.

Ранее Кобяков говорил, что из-за конфликта на Украине порядка 13-15 миллионов человек в мире могут оказаться на грани голода. в 2019 году, в последний допандемийный год, в мире голодало 690 миллионов человек. При этом в 2020 году эта цифра достигла 811 миллионов. Со своей стороны генсек ООН Антониу Гутерриш признавал, что глобальный продовольственный кризис невозможно решить, пока на рынки не вернется сельскохозяйственная продукция из России и с Украины.

Продовольственный кризис начался в связи с тем, что с Украины не могут вывести тонны зерновых, предназначенных для сбыта на мировых рынках. Ряд украинских и западных политиков обвинили в провоцировании гуманитарного кризиса Москву, которая, в свою очередь, считает происходящее последствием недальновидной политики Европы и США.